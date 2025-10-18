AI wybrała najpiękniejszą polską aktorkę. O kogo chodzi?

Polskie kino od lat może poszczycić się aktorkami, które łączą talent, inteligencję i urodę. Choć gust jest kwestią indywidualną, sztuczna inteligencja (ChatGPT) – kierując się symetrią twarzy, ekspresją, naturalnością i harmonią rysów – wskazała jedną kobietę, która wyróżnia się na tle innych. I tak wybór padł na... Magdalenę Boczarską (46 l.). - Przykład aktorki, która łączy elegancję z siłą charakteru. Jej uroda jest subtelna, ale wyrazista. Nie dominuje nad rolą – współgra z emocjami, które przekazuje na ekranie. AI, analizując zdjęcia, mimikę i sposób, w jaki Boczarska prezentuje się publicznie, uznała jej twarz za najbardziej harmonijną spośród współczesnych polskich aktorek. Delikatne rysy, wyważone proporcje i spojrzenie, które łączy w sobie spokój i magnetyzm – to właśnie te cechy zadecydowały o zwycięstwie - tłumaczy swoją decyzję sztuczna inteligencja.

Magdalena Boczarska urodziła się 12 grudnia 1978 roku w Krakowie. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Od początku kariery łączy działalność filmową, teatralną i telewizyjną. Na dużym ekranie zadebiutowała na początku lat 2000, a rozpoznawalność przyniosły jej role w popularnych produkcjach takich jak „Testosteron” (2007) i „Lejdis” (2008). Ogromne uznanie krytyków zdobyła dzięki kreacji w filmie „Różyczka” (2010), za którą otrzymała Orła – Polską Nagrodę Filmową.

W kolejnych latach zagrała m.in. w filmach „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” (2017), „Pani z przedszkola”, „Heaven in Hell”, „Bez tajemnic”, „Karuzela”, „Piłsudski” czy „Noc Walpurgi”. W 2023 roku ponownie została laureatką Orła za najlepszą rolę kobiecą, potwierdzając swoją pozycję jednej z najwybitniejszych polskich aktorek współczesnego kina.