Alimenciarz schował się u mamy. Nie zgadniecie, gdzie! Mieszkaniec Sejn nieźle to sobie wymyślił

21-letni mieszkaniec Sejn był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. - Wcześniej znany już był sejneńskim policjantom ze swoich wybryków. Tym razem mężczyzna poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Suwałkach - informuje oficer prasowy KPP w Sejnach. Ustalono, że 21-latek może przebywać u swojej matki. Policjanci weszli do mieszkania. Kobieta twierdziła, że mieszka sama. - Mężczyzna już wcześniej kilkukrotnie ukrywał się przed policjantami. Kryminalni nie dali wiary w zapewnienia kobiety i zaczęli sprawdzać mieszkanie. Ku swojemu zdziwieniu mężczyznę znaleźli w stojącej w kuchni lodówce - kontynuuje oficer prasowy. Cwany mężczyzna zanim schował się w lodówce, to wcześniej powyjmował z niej jedzenie i wszystkie półki, które ukrył skrupulatnie po całym domu. Alimenciarz prosto z lodówki trafił do policyjnego aresztu.

