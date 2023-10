Rolnicy. Podlasie. Kariera Gienka i Andrzeja z Plutycz weszła na nowy poziom. Celebryci z Plutycz, którzy mają już własną linię gadżetów, teraz wystąpili w teledysku disco polo MIAMI "Kowboje z Plutycz". W internecie można już zobaczyć zwiastun, z którego wynika, że w finalnej wersji teledysku zobaczymy gospodarstwo słynnych rolników. To nie wszystko. Na ekranie wystąpi ponętna blondynka, wszak w każdym teledysku disco polo występują piękne kobiety. - Modelka była pierwyj sort - ocenił wokalista MIAMI. A o czym będzie piosenka? "Gienek i Andrzej to nie kowboje, ale w Plutyczach mają ranczo swoje. Gienek i Andrzej to dwa rolniki, a Plutycze to nie zachód dziki" - brzmią słowa utworu. Zespół MIAMI powstał w 2015 roku. Białostocka grupa znana jest m.in. z takich piosenek: "Oczy Twoje", "Będę Cię kochał", "Sexy żona".

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk w teledysku disco polo. Internauci podzieleni

Premiera teledysku "Kowboje z Plutycz" zaplanowana jest na 27 października. Już teraz, w sekcji komentarzy pod zwiastunem, rozpętała się prawdziwa burza. Wygląda na to, że fani podzielili się na tych, co kibicują Andrzejowi oraz na tych, którym sam pomysł wydaje się "żenujący". - Andrzej masz swoje pięć minut, więc je odpowiednio wykorzystaj. Będzie się działo - napisał jeden z internautów. "To jest żałosne uwielbiam rolników z Podlasia, ale to już jest jakaś żenada", "myśleliście, że większej wiochy nie da się zrobić? Hehe proszę bardzo!" - komentują inni. A wy jak oceniacie pomysł udziału Gienka i Andrzeja w teledysku disco polo?

Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Sonda Jak oceniasz udział Gienka i Andrzeja w teledysku disco polo? Super Żenada