Andrzej Onopiuk wyjechał z Plutycz. Właśnie to ogłosił. "Nowy etap w życiu"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-27 8:38

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie", poinformował fanów o ważnej zmianie w swoim życiu. Rolnik z Plutycz zdecydował się w końcu na poważny krok związany ze swoim zdrowiem i wyglądem. Wyjechał z Plutycz do Białegostoku, aby zrobić sobie zęby.

Andrzej Onopiuk wyjechał z Plutycz. Właśnie to ogłosił. Nowy etap w życiu

Autor: Tomasz Radzik/SE

Rolnicy. Podlasie. Temat zębów Andrzeja z Plutycz od dawna budził zainteresowanie widzów. W jednym z odcinków programu 42-latek przyznał, że przez długie lata nie odwiedzał dentysty. – Ostatni raz byłem w ósmej klasie szkoły podstawowej – mówił. Jak wyjaśniał, nie wynikało to z żadnych traum, lecz z problemów z dojazdem. – U nas we wsi nie ma autobusu, a samemu nie chce się jeździć – tłumaczył. Dopiero w 2021 roku Andrzej po raz pierwszy od lat trafił na fotel dentystyczny. Wtedy stomatolog stwierdziła, że aż 13 korzeni trzeba usunąć. Jednocześnie pochwaliła rolnika, że wszystkie „ósemki” ma w dobrym stanie.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz: będzie nowy etap w moim życiu

Teraz bohater „Rolników. Podlasie” zdecydował się na poważniejszą metamorfozę. Jego zapowiedź z Białegostoku wskazuje, że tym razem podszedł do sprawy bardzo poważnie i chce odmienić nie tylko swoje zdrowie, ale i wygląd. – Tak jak widzicie, przyjechałem do stomatologa robić wreszcie moje zęby i będzie nowy etap w moim życiu. Także zapraszam do śledzenia mnie w mediach i zobaczycie jaki będę miał ładny, piękny uśmiech - oznajmił rolnik, stojąc przed gabinetem stomatologicznym.

Nowy rozdział dla Andrzeja

Decyzja Andrzeja to kolejny krok w stronę zmian, które bohater z Podlasia wprowadza w swoim życiu. Widzowie serialu od lat obserwują jego codzienność, a teraz będą mieli okazję śledzić metamorfozę rolnika. Sam Onopiuk nie kryje, że liczy na pozytywny efekt: „będzie nowy etap w moim życiu” – zapowiedział. Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20 na kanale Fokus TV.

