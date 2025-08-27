Nie żyje 42-letni pasażer volvo. Auto uderzyło w drzewo. Tragiczny wypadek w woj. podlaskim

Jacek Chlewicki
2025-08-27 7:41

W miejscowości Gawrych Ruda niedaleko Suwałk (woj. podlaskie) doszło do tragicznego wypadku drogowego. Samochód osobowy marki volvo uderzył w przydrożne drzewo. 42-letni pasażer zginął na miejscu, a 52-letni kierowca trafił do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Autor: Policja Podlaska/KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • 26 sierpnia w miejscowości Gawrych Ruda doszło do wypadku drogowego.
  • Kierowca Volvo, 52-letni mężczyzna, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.
  • 42-letni pasażer zginął na miejscu.
  • Kierowca został przewieziony do szpitala.
  • Policja i prokuratura ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

We wtorek (26.08) doszło do tragicznego wypadku samochodowego w miejscowości Gawrych Ruda w powiecie suwalskim. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Volvo, jadąc od miejscowości Płociczno w kierunku Bryzgla, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo - informuje oficer prasowy policji.

Kierujący samochodem marki volvo, 52-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Niestety, podróżujący z nim 42-letni pasażer zginął na miejscu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

