We wtorek (26.08) doszło do tragicznego wypadku samochodowego w miejscowości Gawrych Ruda w powiecie suwalskim. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Volvo, jadąc od miejscowości Płociczno w kierunku Bryzgla, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo - informuje oficer prasowy policji.

Kierujący samochodem marki volvo, 52-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Niestety, podróżujący z nim 42-letni pasażer zginął na miejscu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

