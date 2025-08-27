- 26 sierpnia w miejscowości Gawrych Ruda doszło do wypadku drogowego.
- Kierowca Volvo, 52-letni mężczyzna, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.
- 42-letni pasażer zginął na miejscu.
- Kierowca został przewieziony do szpitala.
- Policja i prokuratura ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
We wtorek (26.08) doszło do tragicznego wypadku samochodowego w miejscowości Gawrych Ruda w powiecie suwalskim. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Volvo, jadąc od miejscowości Płociczno w kierunku Bryzgla, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo - informuje oficer prasowy policji.
Kierujący samochodem marki volvo, 52-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Niestety, podróżujący z nim 42-letni pasażer zginął na miejscu.
Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.