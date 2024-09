Andrzej z Rolnicy. Podlasie wspiera powodzian. "Mogę podarować". Jest tylko jeden problem

Cała Polska pomaga mieszkańcom południowej części Polski, którzy ucierpieli z powodu powodzi. Żywioł największe straty spowodował w woj. opolskim i dolnośląskim. Woda zalała miasta, miasteczka i wsie. Straty materialne będą liczone w miliardach złotycg. Wielka woda nie oszczędziła także rolników i to właśne do nich Andrzej Onopiuk z Plutycz kieruje swoją pomoc. Niestety jest jeden problem. - No i mam takie powiedzmy pytanie. Mam do zaoferowania dla powodzian 10 bel siana. Tylko jest kłopot z transportem. Jakby gdzieś w pobliżu mojej miejscowości było organizowane jakiś transport to 10 bel siana mogę podarować dla powodzian. Dla których zostało zniszczone plony, bo niektórzy rolnicy widziałem mają kłopot, że bele popłynęły - mówił Andrzej z Plutycz na nagraniu opublikowanym 4 dni temu.

Andrzej Onopiuk to bohater serialu Rolnicy. Podlasie. Występuje w nim od pierwszego sezonu. Produkcja pokazuje jak wygląda prawdziwe życie podlaskiego rolnika: obowiązki, praca na polu, opieka nad zwierzętami. Nie brakuje też wątków prywatnych i obyczajowych. Serial emitowany jest w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.