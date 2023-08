Andrzej z Plutycz liczy straty. "Znowu 5 zł do tyłu". Ostra reakcja internauty. Co za komentarz!

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz rozwija swój kanał na YouTube. Mężczyzna niedawno świętował przebicie magicznej bariery 100 tys. subskrybentów za co otrzymał srebrny przycisk YouTube'a. 40-letni rolnik na swoim kanale wrzuca filmiki, na który pokazuje jak pracuje na swoim gospodarstwie, naprawia maszyny lub wykonuje jakieś drobne prace przy domu. Tym razem Andrzej pokazuje jak przygotowuje swoją maszynę przed pracą na polu. - Dziś będę dalej wojował z moim sianem. [...] Muszę oczyścić, bo koło się nie kręci - oznajmił Andrzej, po czym z nożem w ręku przystąpił do działania. Chodziło o to, że w koło zaplątało się siano. - Tyle siana, że nóż nie bierze - komentował rolnik. Ostatecznie się udało, a mężczyzna mógł wyjechać w pole. Wcześniej Andrzej zauważył, że w jednym z kół brakuje części. - Oj już zębów znowu nie ma. I znowu 5 zł do tyłu - denerwował się Andrzej. Jeden z widzów nie miał litości dla rolnika i w złośliwy sposób skomentował sytuację. - Już 5 zł w plecy, a jak jaszcze 2-3 zęby w tym sezonie pękną to Andrzej będzie na skraju bankructwa, ale że ma łeb na karku to zużyte zęby wykorzysta jako zawleczki, zaoszczędzi i wyjdzie na prostą - napisał internauta. Przypominamy, że Andrzeja można oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej zwozi bele do stodoły. Dwa razy nie będzie jeździł Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.