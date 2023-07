Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musiał działać szybko. Zrobił to perfekcyjnie

Rolnicy. Podlasie. Odkąd Andrzej z Plutycz ma belarkę oraz tura, praca w gospodarstwie wskoczyła na wyższy poziom. Mężczyzna beluje siano, które następnie szybko i sprawnie może zwozić turem do stodoły. Tydzień temu pokazaliśmy jak rolnik wraz z Gienkiem, Sławkiem i Markiem poprawia ułożenie bel w stodole. - Dobrze jest! Tak żeby na ścisk szła - komentował Andrzej. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądał kolejny etap pracy. Andrzej musiał zabrać z pola dwie bele. Musiał się śpieszyć, bo nad Plutycze nadciągała deszczowa chmura. Andrzej uparł się, aby "nabić" na widły tura dwie bele na raz. - Ja nie będę 5 km jeździć do domu, po jednej wozić - mówił Andrzej. Gienek, Sławek i Marek musieli je wcześniej odpowiednio ustawić. - Na równo! O tak o! - instruował 40-letni Onopiuk. Ostatecznie bele udało się przetransportować do stodoły, ale to nie był koniec pracy. Całe nagranie możecie zobaczyć poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej zwozi bele do stodoły. Dwa razy nie będzie jeździł Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.