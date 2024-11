Andrzej z Plutycz z Rolnicy. Podlasie ma problem. Walek: "Płakał"

Rolnicy. Podlasie. W niedzielę w telewizji będzie można zobaczyć kolejny odcinek tej kultowej serii. W Bronowie, u Agnieszki i Jarka, jesienne porządki. Małżeństwo równocześnie nadzoruje rozbudowę domu, który jest ocieplany. Po obejrzeniu postępu prac, Jarek zajmie się wycinaniem zarośli, ale będzie miał z tym nie lada problem. Jak mu pójdzie? Dowiemy się o tym oglądając niedzielny (17.11) odcinek. Z kolei w Tykocinie-Kolonii Wiesia wraz z rodziną będzie przygotowywać ususzone pęczki lawendy, z których potem gospodyni zrobi zdrowy syrop lawendowy. Wojtek wraz z synem zajmie się zwierzętami. Praca w oborach będzie kosztowała ich sporo wysiłku. Tymczasem w Plutyczach dobre i złe wieści. Dobre, bo urodził się nowy cielak. Gienek i Sławek pójdą na pastwisko go zobaczyć. Złe, bo Andrzej znów będzie miał problem ze sprzętem. 42-letni rolnik będzie musiał naprawić pług. Mężczyzna rozłoży go na części i wyśle na taczce do Walka, który znany jest z tego, że naprawia stare i zepsute urządzenia służące w gospodarstwie Andrzeja. Jak Walek poradzi sobie z naprawą pługa? - Andrzej płakał, że tu jest pęknięte, a ja mam na to lekarstwo - zapowiedział Walek "złota rączka". Premiera zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (17 listopada) na Fokus TV o godzinie 20.

