Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz świętuje urodziny. Tak zmieniał się on i jego gospodarstwo

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz występuje w serialu od pierwszego odcinka. Mężczyzna pojawił się na ekranie jako nikomu nieznany rolnik z Podlasia, teraz zna go cała Polska. Rolnik zadebiutował w serialu pod koniec 2019 roku. - Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie, bo dla mnie to się podoba - te kultowe zdanie padło w pierwszym odcinku tej popularnej produkcji. Andrzej z Plutycz w środę skończył 42 lata - wszystkiego najlepszego! Mężczyzna zaczynał przygodę z telewizją marząc o łazience w domu, nowych maszynach rolniczych, remoncie domu i żonie. Większość z tych planów udało się zrealizować. Pozostaje jeszcze ślub i wesele, choć i to nie jest jakimś odległym marzeniem. - Plany są tylko jak się potoczy to nie ode mnie zależy, bo to jest duża zagadka z moim weselu. To jest daleka droga do tego - oznajmił w swoim stylu rolnik. Zobaczcie jak przez ostatnie lata zmieniał się Andrzej Onopiuk oraz jego gospodarstwo.

Rolnicy. Podlasie. Jak zmieniał się wygląd Andrzeja z Plutycz?