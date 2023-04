Serial "Miasto Wieś" to nowa propozycja telewizji Fokus TV. Zasady programu są proste: rolnicy wyjeżdżają ze swojej wsi do Warszawy, a mieszkańcy miasta na kilka dni przyjeżdżają na wieś. Do tej pory wyemitowano trzy odcinki. Bohaterami ostatniego odcinka byli Gienek, Andrzej oraz Paulina z Plutycz. Córka Gienka wraz z rodziną wyjechała na kilka dni do Warszawy. "W zamian" do Plutycz przyjechała para z miasta: Robert (49 l.) oraz Katarzyna. Mężczyzna jest ochroniarzem artystów, a kobieta kosmetolożką i fotomodelką. O ile Paulina wraz z mężem i dziećmi mogła rozkoszować się wygodami i atrakcjami stolicy, o tyle Robert i Katarzyna musieli ostro wziąć się do pracy. Para była zaskoczona, że rolnicy okazali się ciepłymi, sympatycznymi ludźmi. "Miło nas przywitali" - oceniła Kasia. - Od razu wzrok poszedł na Kasię - zdradził przed kamerą Andrzej.

Miasto Wieś. Warszawiacy w gospodarstwie Gienka i Andrzeja. "Było to ohydne"

Niestety pierwszy kontakt z gospodarstwem Gienka i Andrzeja zszokował warszawiaków. - Jest XXI wiek, słyszeliście o kostce burkowej? - pytał rolników Robert. Mężczyzna później podsumował przed kamerą: "Błoto, rozwalająca się chałupa. Mówiąc oględnie było to ohydne". Warszawiacy musieli później ładować gnój na furmankę, karmić krowy dyniami.

Andrzej z Plutycz komentuje biust Kasi. Swój czy robiony?

Kasia przyrządziła kotlety schabowe na obiad. Kobieta wprost zapytała Andrzeja, czy ma kobietę. - Było parę kobiet. Nawet rok czasu mieszkała ze mną. Tylko nie trafiła się ta odpowiednia - odparł zaskoczony pytaniem rolnik. Później kilkakrotnie podkreślał, że podoba mu się właśnie Kasia. Kulminacja nastąpiła w momencie, kiedy Katarzyna położyła maseczkę na twarzy Andrzeja. - A co ty tak na mój biust patrzysz? Biustu nie widziałeś? - zapytała. "Nie, nie patrzę" - bronił się 40-latek, który po chwili zapytał: "Kasi biust jest swój czy robiony sztucznie?". - To jest mój biust. A co, chcesz dotknąć? - żartowała kobieta.

Serial Miasto Wieś jest emitowany o godz. 21 w każdą niedzielę na Fokus TV, zaraz po emisji serialu Rolnicy. Podlasie.

Rolnicy. Podlasie. Remont w domu Andrzeja z Plutycz."Ludzie! Niebo a ziemia!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.