Andrzej z Plutycz znowu musi się mierzyć się z krytyką. Widzowie nie mają litości

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz śmiało może powiedzieć, że jego gospodarstwo, które przez widzów uznawane było za przestarzałe i zaniedbane, właśnie zmienia swoje oblicze. Po szeregu inwestycji w sprzęt i remonty, przyszedł czas na pozbycie się błota i ułożenie kostki brukowej. Prace nadal trwają, ale już widać, że zmiany są imponujące. Ale wygląd obejścia to jedno, a praca na polu to drugie. Andrzej Onopiuk szykuje się do pierwszych wiosennych prac. Na ostatnim opublikowanym filmiku na YouTube, Andrzej przygotowuje ciągnik do pracy i wymienia lemiesze. - Na nowym polu, które w tym roku dostałem. To jest pierwszy raz te pole będę orał i zobaczymy, czy nie ma jakichś niespodzianek, bo jak nowe pole się bierze, to zawsze niespodzianki są. Nie raz to przerabiałem. Albo kamień, albo słupki graniczne zakopane - powiedział Andrzej Onopiuk.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk musi mierzyć się z krytyką. Fani nie mają litości. O co poszło tym razem?

Niestety zawsze tam, gdzie Andrzej musi coś naprawić, zaraz pojawią się nieprzychylne komentarze. Tym razem nie było inaczej. "Jak zwykle - niedbalstwo na niespotykanym poziomie w gospodarstwie Andrzeja. Pług po zimie nie umyty i należycie zakonserwowany na zimę. U Andrzeja to norma życiowa SZYBKO I BYLE JAK. Kobieta w jego życiu to zmieni i tego musi być świadom" - napisał jeden z widzów. Ktoś inny zwrócił uwagę: "pług pięknie zakonserwowany warstwą kurzu zlaną deszczem".

