Andrzej z Plutycz wyjechał na pole. Internauci drwią. Czy aż tak źle to wyglądało?

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz ma już 100 tys. subskrypcji swojego kanału na YouTube. Mężczyzna publikuje na nim nagrania pokazujące jak wygląda życie i praca na wsi. Tym razem 40-letni rolnik nawozi pole. - Dzisiaj pojadę siać nawozy. Choć moje gospodarstwo jest praktycznie ekologiczne, ale pojadę tylko dla zasady. Trochę posiać - oznajmił rolnik, po czym przystąpił do działania. Mężczyzna wsypał do siewnika dwa worki nawozu. Od razu miał wątpliwości, czy to odpowiednia ilość. - Wystarczy. Nie będę dużo siać. To zostanie na trawę i pod rzepę - ocenił Andrzej Onopiuk. - Wystarczy. Tam nieduże pole - dodał później. Mężczyzna zaraz potem był już na polu rozprowadzając nawóz. Uważni obserwatorzy mogli dostrzec, że nawóz skończył się bardzo szybko. Trwający dziesięć minut filmik spotkał się z dość dużą krytyką ze strony internautów, którzy mieli sporo uwag do tego, jak Andrzej siał nawóz. "Jakoś marnie z góry wygląda ten zasiew", "posiane perfekt pustym rozsiewaczem", "te 60 kg to wyleciało na pierwszym przejeździe, a ten jeździł i jeździł z pustym lejkiem. No, ale co tam chociaż śladów narobił" - komentują internauci.

Ten filmik znajdziecie pod artykułem. - Teraz co? Teraz zostało tylko siano i kukurydzę popryskać, a tak ze zbożem spokój - zakończył swoje nagranie rolnik. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na kanale Fokus TV. Premierowe odcinki można oglądać o godz. 20.

