Prof. dr hab. Anna Barbara Wydrycka była związana z największą podlaską uczelnią od 1994 roku do lutego 2025 roku. Kierowała m.in. Zakładem Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX wieku na Wydziale Filologicznym UwB. Śp. Anna Barbara Wydrycka była wybitną badaczką poezji okresu Młodej Polski, zwłaszcza nurtu kobiecego, krytyki literackiej, twórczości zapomnianych pisarzy. To także autorka monografii, edytorka poezji Bronisławy Ostrowskiej, Marceliny Kulikowskiej, Anny Zahorskiej, a także fundamentalnej pracy Elzenbergowie: trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii (2019).

Pogrzeb odbędzie się w piątek 21 listopada o godz. 11 w Kościele św. Wojciecha w Białymstoku.