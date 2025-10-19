Do tego szokującego incydentu doszło w środę (15.10) w godzinach porannych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym ZOZ w Sejnach. Agresywny pacjent zaatakował pielęgniarkę podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych. Według ustaleń służb, 49-letni mieszkaniec powiatu sejneńskiego był pod silnym wpływem alkoholu — miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Mężczyzna krzyczał, był pobudzony i zachowywał się agresywnie wobec personelu. W pewnym momencie uderzył pielęgniarkę w twarz i klatkę piersiową.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sejnach otrzymał zgłoszenie o awanturującym się pacjencie i natychmiast skierował patrol na miejsce. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę i przewieźli go do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu 49-latek usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego — przestępstwo to jest opisane w art. 222 § 1 Kodeksu karnego.

Jak poinformowała Prokuratura Rejonowa w Sejnach, dzień po zdarzeniu — 16 października — wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze. Mężczyzna został objęty dozorem Policji, a także zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną pielęgniarką. 49-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Trwa ustalanie wszystkich okoliczności zajścia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Personel medyczny pod szczególną ochroną

Zgodnie z obowiązującym prawem, personel medyczny wykonujący obowiązki służbowe w publicznej placówce ochrony zdrowia korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Oznacza to, że atak na lekarza, pielęgniarkę czy ratownika medycznego traktowany jest tak samo, jak napaść na policjanta czy urzędnika państwowego.

Organy ścigania przypominają, że agresja wobec personelu medycznego jest poważnym przestępstwem, a sprawcy takich czynów muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

