23-latek usłyszał 19 zarzutów. Jego ofiarami były nastolatki z całej Polski

Prokuratura poinformowała, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi województwa kujawsko-pomorskiego podejrzanego o przestępstwa seksualne. Śledztwo w jego sprawie rozpoczęło się w 2024 roku. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zgłosili do prokuratury rodzice małoletniej mieszkanki powiatu suwalskiego. Poinformowali, że mająca poniżej 15 lat córka zaczęła korespondować przez internet z nieznajomym chłopakiem. Ten nakłonił córkę do przesyłania filmów z jej nagim wizerunkiem.

Czytaj też: Bandyci weszli do mieszkania młodej kobiety. 32-latka przeżyła horror

Prokuratura ustaliła, że nieznajomy to 23-letni mężczyzna, który domagał się od małoletniej kolejnych filmów. Groził, że rozpowszechni w sieci istniejące filmy. Został zatrzymany we wrześniu 2024 roku. W jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, gdzie zabezpieczono telefony komórkowe, nośniki pamięci i komputery. Prokuratura ustaliła, że w podobny sposób podejrzany nawiązał kontakt z kilkunastoma małoletnimi dziewczynkami w wieku od 12 do 15 lat, z różnych części kraju.

Według prokuratury, podejrzany inicjował z małoletnimi dziewczętami kontakt przez internet i przesyłał im treści pornograficzne. Ponadto nakłaniał je do nagrywania filmów z ich nagim wizerunkiem i dotykania intymnych części ciała. Następnie żądał od ofiar kolejnych filmików, szantażując rozpowszechnieniem posiadanych już nagrań. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przedstawiła podejrzanemu 19 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych, nękania i grożenia.

Czytaj też: Pedofil napisał do 12-latki. Znalazł ją na Snapchacie. Grozi mu 30 lat więzienia

Podejrzany jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia, a za wykonanie tego przy użyciu groźby lub podstępu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.