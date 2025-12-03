23-latek usłyszał 19 zarzutów. Jego ofiarami były nastolatki z całej Polski

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-03 13:21

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (Podlaskie) skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 23-latka podejrzanego o dziewiętnaście przestępstw seksualnych popełnionych przez internet, na szkodę dziewcząt w wieku od 12 do 15 lat. Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Suwałkach.

23-latek usłyszał 19 zarzutów. Jego ofiarami były nastolatki z całej Polski

i

Autor: Wygenerowane przez AI 23-latek usłyszał 19 zarzutów. Jego ofiarami były nastolatki z całej Polski

Prokuratura poinformowała, że skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi województwa kujawsko-pomorskiego podejrzanego o przestępstwa seksualne. Śledztwo w jego sprawie rozpoczęło się w 2024 roku. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zgłosili do prokuratury rodzice małoletniej mieszkanki powiatu suwalskiego. Poinformowali, że mająca poniżej 15 lat córka zaczęła korespondować przez internet z nieznajomym chłopakiem. Ten nakłonił córkę do przesyłania filmów z jej nagim wizerunkiem.

Czytaj też: Bandyci weszli do mieszkania młodej kobiety. 32-latka przeżyła horror

Prokuratura ustaliła, że nieznajomy to 23-letni mężczyzna, który domagał się od małoletniej kolejnych filmów. Groził, że rozpowszechni w sieci istniejące filmy. Został zatrzymany we wrześniu 2024 roku. W jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, gdzie zabezpieczono telefony komórkowe, nośniki pamięci i komputery. Prokuratura ustaliła, że w podobny sposób podejrzany nawiązał kontakt z kilkunastoma małoletnimi dziewczynkami w wieku od 12 do 15 lat, z różnych części kraju.

Według prokuratury, podejrzany inicjował z małoletnimi dziewczętami kontakt przez internet i przesyłał im treści pornograficzne. Ponadto nakłaniał je do nagrywania filmów z ich nagim wizerunkiem i dotykania intymnych części ciała. Następnie żądał od ofiar kolejnych filmików, szantażując rozpowszechnieniem posiadanych już nagrań. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przedstawiła podejrzanemu 19 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych, nękania i grożenia.

Czytaj też: Pedofil napisał do 12-latki. Znalazł ją na Snapchacie. Grozi mu 30 lat więzienia

Podejrzany jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia, a za wykonanie tego przy użyciu groźby lub podstępu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu
Sonda
Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUWAŁKI
POLICJA SUWAŁKI