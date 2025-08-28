Ratownicy medyczni zostali wezwani do 85-letniej mieszkanki Krypna.

Atak na ratowników medycznych w Krypnie

Pogotowie ratunkowe zostało wezwane do 85-letniej mieszkanki Krypna, która potrzebowała pilnej interwencji medycznej. W trakcie akcji ratunkowej jej 44-letni syn, będący pod wpływem alkoholu, zaczął się awanturować. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 3 promile w organizmie.

Mężczyzna był agresywny – wyzywał ratowników, groził im, szarpał za ubrania oraz popychał. Chciał w ten sposób wymusić zabranie swojej matki do szpitala. W pewnym momencie jeden z medyków obezwładnił napastnika, a chwilę później na miejsce przyjechali wezwani policjanci, którzy zatrzymali agresora.

Konsekwencje prawne

44-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwieje. Policja prowadzi czynności w sprawie, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i próbę wywierania wpływu na czynności funkcjonariusza publicznego grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Status funkcjonariusza publicznego

Policja przypomina, że ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka, położna, dyspozytor medyczny czy osoba udzielająca pierwszej pomocy – w trakcie wykonywania swoich obowiązków – mają status funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że wszelkie ataki słowne czy fizyczne na takie osoby są traktowane jako przestępstwo i podlegają odpowiedzialności karnej.

