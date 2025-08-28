Policjanci zatrzymali 11- i 13-latka w Augustowie.

Nastolatkowie zniszczyli boksy handlowe oraz trzy rynny spustowe odprowadzające wodę ze stoisk wolnostojących.

Do uszkodzeń używali siły fizycznej – kopali, uderzali głową i posługiwali się nieustalonym narzędziem.

Straty powstałe w wyniku dewastacji oszacowano na ponad 12 tysięcy złotych.

Chłopcy przyznali, że nie potrafią wytłumaczyć swojego zachowania.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zatrzymali dwóch nieletnich, którzy dokonali poważnych zniszczeń na terenie Augustowa. Chłopcy w wieku 11 i 13 lat uszkodzili boksy handlowe oraz trzy rynny spustowe odprowadzające wodę z zadaszenia stoisk wolnostojących.

Zatrzymani na gorącym uczynku

Zgłoszenie o zniszczeniach wpłynęło do dyżurnego augustowskiej komendy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol prewencji. W rejonie zdarzenia mundurowi zauważyli dwóch chłopców odpowiadających rysopisowi sprawców. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatkowie kopali nogami, uderzali głową oraz używali nieustalonego narzędzia, aby niszczyć mienie.

Zobacz też: 13-latek utknął na ściance wspinaczkowej. Na pomoc ruszyli policjanci

Ponad 12 tysięcy złotych strat

Łączna wartość zniszczeń została oszacowana na ponad 12 tysięcy złotych. - Podczas rozmowy chłopcy przyznali, że sami nie wiedzą, dlaczego to zrobili. Teraz ich zachowaniem zajmie się sąd rodzinny - informuje oficer prasowy policji w Augustowie.

Czytaj też: Augustów: 5-latek sam wyszedł z przedszkola. Zajął się nim policjant po służbie

Odpowiedzialność nieletnich

Policja przypomina, że niszczenie mienia to jedno z bardziej uciążliwych społecznie zachowań. Straty dotykają nie tylko właścicieli prywatnych, ale także instytucji publicznych i samorządowych. Nawet osoby poniżej 18. roku życia ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Wobec nich sąd rodzinny może zastosować różne środki wychowawcze lub poprawcze, włącznie z umieszczeniem w zakładzie poprawczym.

Sonda Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać? Tak, zdecydowanie! To zależy od sytuacji. Nie. Od tego jest policja albo ochrona w sklepie.