- Policjanci zatrzymali 11- i 13-latka w Augustowie.
- Nastolatkowie zniszczyli boksy handlowe oraz trzy rynny spustowe odprowadzające wodę ze stoisk wolnostojących.
- Do uszkodzeń używali siły fizycznej – kopali, uderzali głową i posługiwali się nieustalonym narzędziem.
- Straty powstałe w wyniku dewastacji oszacowano na ponad 12 tysięcy złotych.
- Chłopcy przyznali, że nie potrafią wytłumaczyć swojego zachowania.
Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zatrzymali dwóch nieletnich, którzy dokonali poważnych zniszczeń na terenie Augustowa. Chłopcy w wieku 11 i 13 lat uszkodzili boksy handlowe oraz trzy rynny spustowe odprowadzające wodę z zadaszenia stoisk wolnostojących.
Zatrzymani na gorącym uczynku
Zgłoszenie o zniszczeniach wpłynęło do dyżurnego augustowskiej komendy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol prewencji. W rejonie zdarzenia mundurowi zauważyli dwóch chłopców odpowiadających rysopisowi sprawców. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatkowie kopali nogami, uderzali głową oraz używali nieustalonego narzędzia, aby niszczyć mienie.
Ponad 12 tysięcy złotych strat
Łączna wartość zniszczeń została oszacowana na ponad 12 tysięcy złotych. - Podczas rozmowy chłopcy przyznali, że sami nie wiedzą, dlaczego to zrobili. Teraz ich zachowaniem zajmie się sąd rodzinny - informuje oficer prasowy policji w Augustowie.
Odpowiedzialność nieletnich
Policja przypomina, że niszczenie mienia to jedno z bardziej uciążliwych społecznie zachowań. Straty dotykają nie tylko właścicieli prywatnych, ale także instytucji publicznych i samorządowych. Nawet osoby poniżej 18. roku życia ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Wobec nich sąd rodzinny może zastosować różne środki wychowawcze lub poprawcze, włącznie z umieszczeniem w zakładzie poprawczym.