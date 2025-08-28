Augustów: Policja zatrzymała nieletnich wandali. Zniszczenia na tysiące złotych

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-28 7:55

Dwaj nieletni w wieku 11 i 13 lat zostali zatrzymani przez policjantów w Augustowie zniszczyli boksy handlowe oraz rynny odprowadzające wodę ze stoisk wolnostojących. Straty oszacowano na ponad 12 tysięcy złotych, a sprawą nastolatków zajmie się teraz sąd rodzinny.

Augustów: Policja zatrzymała nieletnich wandali. Zniszczenia na tysiące złotych

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Policjanci zatrzymali 11- i 13-latka w Augustowie.
  • Nastolatkowie zniszczyli boksy handlowe oraz trzy rynny spustowe odprowadzające wodę ze stoisk wolnostojących.
  • Do uszkodzeń używali siły fizycznej – kopali, uderzali głową i posługiwali się nieustalonym narzędziem.
  • Straty powstałe w wyniku dewastacji oszacowano na ponad 12 tysięcy złotych.
  • Chłopcy przyznali, że nie potrafią wytłumaczyć swojego zachowania.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku zatrzymali dwóch nieletnich, którzy dokonali poważnych zniszczeń na terenie Augustowa. Chłopcy w wieku 11 i 13 lat uszkodzili boksy handlowe oraz trzy rynny spustowe odprowadzające wodę z zadaszenia stoisk wolnostojących.

Zatrzymani na gorącym uczynku

Zgłoszenie o zniszczeniach wpłynęło do dyżurnego augustowskiej komendy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol prewencji. W rejonie zdarzenia mundurowi zauważyli dwóch chłopców odpowiadających rysopisowi sprawców. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatkowie kopali nogami, uderzali głową oraz używali nieustalonego narzędzia, aby niszczyć mienie.

Zobacz też: 13-latek utknął na ściance wspinaczkowej. Na pomoc ruszyli policjanci

Ponad 12 tysięcy złotych strat

Łączna wartość zniszczeń została oszacowana na ponad 12 tysięcy złotych. - Podczas rozmowy chłopcy przyznali, że sami nie wiedzą, dlaczego to zrobili. Teraz ich zachowaniem zajmie się sąd rodzinny - informuje oficer prasowy policji w Augustowie.

Czytaj też: Augustów: 5-latek sam wyszedł z przedszkola. Zajął się nim policjant po służbie

Odpowiedzialność nieletnich

Policja przypomina, że niszczenie mienia to jedno z bardziej uciążliwych społecznie zachowań. Straty dotykają nie tylko właścicieli prywatnych, ale także instytucji publicznych i samorządowych. Nawet osoby poniżej 18. roku życia ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Wobec nich sąd rodzinny może zastosować różne środki wychowawcze lub poprawcze, włącznie z umieszczeniem w zakładzie poprawczym.

Białystok SE Google News
Sonda
Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać?
3-latka zadławiła się lizakiem. Matka z córką na rękach błagała o pomoc. Dramat w Augustowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUGUSTÓW