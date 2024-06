Ataki na polskich funkcjonariuszy. Straż Graniczna informuje o kolejnych incydentach na granicy z Białorusią

19-latek zapukał do koleżanki. Tego się nie spodziewał. Dramat na osiedlu

W kierunku polskich patroli rzucano kamieniami i konarami, był też rozpylany gaz. Straż Graniczna zatrzymała w ciągu ostatnich dwóch dni kolejnych siedem osób podejrzanych o pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy z Białorusi do Polski. Policjanci informują o trzech kurierach zatrzymanych minionej doby w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, którzy przewozili czternastu nielegalnych migrantów.

Podlaska policja poinformowała w środę, że ok. godz. 5.30 w okolicach Białowieży przy białoruskiej granicy, policyjny patrol został obrzucony kamieniami. Nie ucierpiał żaden z policjantów, od uderzeń kamieniami są uszkodzone dwa pojazdy policyjne. Zespół prasowy podlaskiej policji poinformował, że do zdarzenia doszło w trakcie patrolu. Uszkodzenia samochodów to wgniecenia od uderzeń kamieniami.

Ze statystyk Straży Granicznej wynika, że rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku maja było ich ok. 8 tys., podczas gdy w kwietniu blisko 3,4 tys. Od początku roku było ponad 17 tys. takich prób.

