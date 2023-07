Mieszkaniec Białegostoku przyjechał do Augustowa na wypoczynek, ale trzeba przyznać, źle zaczął ten urlop. Mężczyzna zaparkował auto na jednym z płatnych parkingów przy sklepie w centrum miasta. Ochroniarz poprosił o opłacenie biletu parkingowego. - Wtedy mieszkaniec Białegostoku wyciągnął wiatrówkę i zagroził, że nie będzie za nic płacił - informuje oficer prasowy KPP w Augustowie. Policjanci namierzyli 66-letniego turystę, który relaksował się na polu campingowym. - Tłumaczył policjantom, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy, a za broń złapał przypadkowo, kiedy przekładał na tylne siedzenie smycz swojego pupila - informuje oficer prasowy. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzut "zmuszania do określonego zachowania". Za to przestępstwo grozi białostoczaninowi do 3 lat więzienia.

