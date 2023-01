Augustów. Pomysłowy 34-latek wymyślił sposób na darmowe tankowanie. Ukradł paliwo za ponad 22 tys. złotych

W tym miejscu nie ma stalowej zapory. Migranci to wykorzystują. Jest nagranie

34-letni mieszkaniec okolic Augustowa (woj. podlaskie) wpadł na genialny w swej prostocie sposób na bezpłatne tankowanie samochodu. Mężczyzna przebierał się w strój roboczy charakterystyczny dla firmy, w której do niedawna pracował, podjeżdżał tak ubrany na stację paliw, zalewał bak auta do pełna, a następnie odbierał fakturę z płatnością przelewem, kwitując ją nazwiskiem osoby faktycznie upoważnionej do jej odbioru. W ten sposób 34-latek ukradł paliwo o wartości przekraczającej 22 tys. zł, a część z tej puli odsprzedał. Sprytny plan jednak upadł, gdy na trop złodzieja wpadli kryminalni. Na "dzień dobry" 34-latek usłyszał aż 9 zarzutów kradzieży, ale sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych.

