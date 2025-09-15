Autobus potrącił dwie osoby. 45-latek nie żyje. Tragiczny wypadek na S61

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-15 7:09

Tragiczny wypadek na trasie Łomża - Szczuczyn. Autobus potrącił dwóch mężczyzn idących jezdnią. Jeden z nich zginął, a drugi został zabrany do szpitala.

Autobus potrącił dwie osoby. 45-latek nie żyje. Tragiczny wypadek na S61

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek na S61 w okolicach Kisielnicy. Autobus potrącił dwie osoby idące jezdnią. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwaj mężczyźni szli jezdnią i zostali potrąceni przez autobus, jeden z potrąconych zginął, drugi został przewieziony do szpitala - przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa.

Czytaj też: Policjanci szukają świadków wypadku. Kobieta z dzieckiem potrącona przez mężczyznę na hulajnodze

W wypadku zginął 45-letni mężczyzna. Do szpitala trafił 34-latek.

Autobusem jechało 40 osób, nikomu z pasażerów nic się nie stało. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego wypadku.

Białystok SE Google News
Grób małego Patryczka, który został potrącony na przejściu dla pieszych
Poważny wypadek pod Łomżą. Bus wypadł z drogi. Wielu poszkodowanych
8 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY WYPADEK