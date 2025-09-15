Autobus potrącił dwie osoby. 45-latek nie żyje. Tragiczny wypadek na S61

Tragiczny wypadek na S61 w okolicach Kisielnicy. Autobus potrącił dwie osoby idące jezdnią. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwaj mężczyźni szli jezdnią i zostali potrąceni przez autobus, jeden z potrąconych zginął, drugi został przewieziony do szpitala - przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa.

Czytaj też: Policjanci szukają świadków wypadku. Kobieta z dzieckiem potrącona przez mężczyznę na hulajnodze

W wypadku zginął 45-letni mężczyzna. Do szpitala trafił 34-latek.

Autobusem jechało 40 osób, nikomu z pasażerów nic się nie stało. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego wypadku.