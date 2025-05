Autobus szkolny zderzył się z busem. Wypadek na Podlasiu!

Miasteczko z duszą. To tutaj nakręcono komedię, którą pokochali Polacy

Wypadek autobusu szkolnego koło Wysokiego Mazowieckiego

W piątek (9.05) po godzinie 8 doszło do groźnie wyglądającego wypadku na drodze pomiędzy Sokołami a Jeżewem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na wysokości miejscowości Pszczółczyna autobus szkolny zderzył się z busem. Autobusem podróżowało 15 dzieci. Z aktualnych informacji wynika, że żadne z dzieci uczestniczących w wypadku nie zostało ranne. - Dzieci jechały do szkoły w miejscowości Kobylin Borzymy - przekazał nam rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Kierowca autobusu został zabrany do szpitala.

Komunikat PKS Nova. Wpadek autobusu z dziećmi

"Dziś, na trasie między Sokołami a Jeżewem, w pobliżu miejscowości Pszczółczyn, doszło do wypadku autobusu PKS Nova. Według wstępnych ustaleń kierowca zasłabł, w wyniku czego pojazd zjechał z drogi. Kierowca posiadał ważne badania lekarskie oraz uprawnienia do prowadzenia autobusu. Został przetransportowany do szpitala. W chwili zdarzenia autobusem podróżowało 15 dzieci i opiekunka. Nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało – wszyscy są bezpieczni. PKS Nova zapewni wsparcie psychologiczne dzieciom oraz rodzinie kierowcy. Po zakończeniu działań służb, spółka zabezpieczy pojazd" - przekazała Olga Marszałek, rzecznik PKS Nova