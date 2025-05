Tragiczny wypadek autobusu, którym jechały dzieci. Jedna osoba nie żyje

Miasteczko z duszą. To tutaj nakręcono komedię, którą pokochali Polacy

Autobus szkolny zderzył się z busem! Kierowca zabrany do szpitala. Wypadek na Podlasiu

W piątek (9.05) po godzinie 8 doszło do wypadku na drodze pomiędzy Sokołami a Jeżewem. Na wysokości miejscowości Pszczółczyna autobus PKS Nova zderzył się z busem. Rzeczniczka PKS Nova podała, że kierowca zasłabł. Autobusem podróżowało 15 dzieci i opiekunka. - Dzieci jechały do szkoły w miejscowości Kobylin Borzymy - przekazał nam rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. 61-letni kierowca został zabrany do szpitala.

Tragiczny wypadek autobusu PKS Nova. Nie żyje 61-letni kierowca

Około godziny 12.30 rzecznik PKS Nova, przekazała, że mężczyzna zmarł w szpitalu. - Z głębokim smutkiem informuję o śmierci 61-letniego kierowcy autobusu PKS Nova, który przez 38 lat z oddaniem i odpowiedzialnością służył naszym pasażerom. Był nie tylko doświadczonym pracownikiem, ale także człowiekiem, który swoją postawą i zaangażowaniem współtworzył historię podlaskiego przewoźnika. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia - napisała Olga Marszałek z PKS Nova.

PKS Nova zapewni wsparcie psychologiczne dzieciom, które uczestniczyły w wypadku. W poniedziałek zostanie zorganizowane spotkanie z psychologiem w szkole podstawowej. "Na pomoc i pełne wsparcie może liczyć rodzina zmarłego kierowcy" - podkreśla rzecznik PKS Nova.