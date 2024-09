35-latek śmiertelnie postrzelony w czasie polowania! Policja zatrzymała myśliwego. To był wypadek?

Nowa hala garażowa zbudowana zostanie z myślą o 17 autobusach elektrycznych i 2 spalinowych, które trafią do tego miasta w przyszłym roku - poinformował magistrat w Suwałkach.

Wielki projekt za 60 mln zł. Suwałki zapłacą tylko 9 mln

Inwestycja jest jednym z elementów większego projektu pt. "Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk”. Jego wartość to aż 60 mln zł. Ale wkład własny z budżetu samego miasta to jedynie 9 mln zł. Reszta - 51 mln zł - to dotacja na ten cel z Unii Europejskiej.

- W historii naszego miasta 51 mln zł to jednorazowo największa dotacja z Unii Europejskiej na jeden projekt - zauważa prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Projekt dotowany przez UE ma charakter kompleksowy - obejmuje zarówno zakup bezemisyjnego taboru autobusowego, budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego, a także digitalizację systemu mobilności w mieście i poza Suwałkami.

Hala autobusowa gotowa już za rok. Wiemy, jak będzie wyglądać

Hala z garażami, na budowę której właśnie podpisano umowę opiewającą na niemal 7 mln zł, zostanie podzielona na 19 boksów autobusowych, w tym 2 miejsca postojowe na autobusy spalinowe przegubowe oraz 17 miejsc na autobusy elektryczne dwuosiowe.

Obiekt będzie wykonany w kształcie litery L o wymiarach 127,5 metra na 22 metry i wysokości 5,5 metra. W środku zlokalizowane będą pomieszczenia rozdzielni średniego i niskiego napięcia oraz pomieszczenie transformatora. Budynek zostanie wyposażony w magazyn energii oraz farmę fotowoltaiczną. Firma, która wygrała przetarg, ma rok na wykonanie zadania.

Projekt "Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk” obejmuje nie tylko budowę hali garażowej z fotowoltaiką i magazynami energii oraz zakup autobusów elektrycznych. Oprócz tego powstaną też:

nowy system dystrybucji biletów,

kolejne elektroniczne tablice przystankowe,

nowa zieleń i ścieżki rowerowe.

