Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz ocenił, że nic z tego nie będzie

Rolnicy. Podlasie, odcinek 35 (sezon 6). Nowy odcinek w niedzielę (1.09.2024). We wsi Borowskie Cibory Bogdan i Krzysztof zajmą się pracami na polu. Pojawi się okazja, aby sprawdzić nowy rębak. Z kolei Agnieszka, Karolina oraz ich znajoma Monika przygotują furę do malowania. Krzysiek podmieni im narzędzia dając w zamian... drucianą szczotkę, co jednak nie spodoba się pracującym paniom. Agnieszka zorganizuje elektronarzędzia do szlifowania, co znacznie przyśpieszy pracę.

Niespodziewana sytuacja w Ciemnoszyjach

Z kolei w Ciemnoszyjach na Łukasza, Justynę i Adama będzie czekać ciężka praca. Okaże się, że krowy uszkodziły poidło w oborze i woda wylewa się na podściółkę. Ekipa będzie miała za zadanie przeprowadzić krowy do innego miejsca, aby móc w spokoju naprawić poidło i usunąć obornik. - Czym starsza krowa tym bardziej uparta i bardziej - powiedziała Justyna. Łukasz i Adam będą obsługiwać ładowarki, więc praca będzie szła bardzo sprawnie. Justyna tymczasem uda się do domu, aby przygotować obiad. Następnie zobaczymy jak Wojtek, najstarszy syn gospodarzy, zasiądzie za sterami ładowarki. O tym, jak mu pójdzie, przekonamy się oglądając nadchodzący odcinek.

i Autor: Fokus TV Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie. Od lewej: Paulina, Andrzej, Sławek i Gienek.

Andrzej ma nowy sposób. "Patent plutycki"

W Plutyczach jak zawsze ciekawie. Gienek i Sławek będą przewracać bele na podwórku. Do pracy dołączy Andrzej, który będzie miał na to własny patent, który przyśpieszy pracę. Wsiądzie do ładowarki i wykorzystując inną belę będzie zgarniał wszystko na stertę. - Ten pomysł to patent plutycki - wyjaśnił 41-latek. Po wszystkim panowie udadzą się na pole, aby obejrzeć miejsce, gdzie zostanie posiana rzepa. Andrzej będzie sceptyczny. Jego zdaniem niewiele tam urośnie, bo miejsce nie jest dość nasłonecznione. Gienek będzie miał na ten temat swoje zdanie oparte na wieloletnim doświadczeniu. Na koniec odcinka zobaczymy jak Gienek i Sławek pójdą do Pauliny, aby pomóc jej zebrać cebulę. Córka Gienka zademonstruje im, jak należy pleść wianki z cebuli. Premiera zapowiadanego odcinka w niedzielę 1 września. Emisja o godz. 20 na Fokus TV. Poniżej znajdziecie zwiastun.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz sieje trawę. Sławek przyniósł łopatę do śniegu.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej i Gienek z Plutycz przyzwyczaili widzów do tego, że do prostych rzeczy potrafią podejść w oryginalny sposób. A gdy dodamy do tego wyobraźnię Sławka zwanego Jastrzębiem to nie ma czasu na nudę. Nie inaczej było tym razem, kiedy Andrzej postanowił posiać trawę przed swoją posesją. W ruch poszła łopata do śniegu, a taczka robiła za konewkę. Musicie to zobaczyć. ZDJĘCIA:

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Sławek zrywają trawę i karmią krowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.