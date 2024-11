Bawił się beztrosko na miejskiej potańcówce. Po kilku dniach dostał przykrą wiadomość

Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych (ZUS) regularnie kontroluje zwolnienia lekarskie, bo jak pokazują przykłady, nadal wiele osób kombinuje na L4. Okres, w którym przebywamy na zwolnieniu lekarskim, ma służyć przede wszystkim poprawie zdrowia. Niektórzy jednak wciąż nie potrafią tego zrozumieć i podczas L4 wyjeżdżają na wakacje, remontują mieszkanie lub podejmują się dodatkowej pracy. - Kwota wstrzymanych, zwróconych i obniżonych świadczeń chorobowych w regionie przekroczyła 2,17 mln zł, a w skali całego kraju 71,24 mln zł - przekazała nam Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Zwolnienia lekarskie w woj. podlaski. ZUS kontroluje

W lipcu, sierpniu i wrześniu mieszkańcom naszego regionu wystawionych zostało 136 tys. zaświadczeń lekarskich. To więcej o 23 tys. niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. - Tylko w III kwartale 2024 r. w województwie podlaskim ZUS przeprowadził blisko 3 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 116 świadczeń chorobowych na kwotę ponad 154 tys. zł - kontynuuje Krupicka.

Zaskakujące efekty ZUS. Praca, imprezy, wakacje

Podlasianie podczas zwolnień lekarskich pracują u drugiego pracodawcy, imprezują czy wyjeżdżają na wakacje w kraju lub za granicą. - Wśród osób, które niewłaściwie wykorzystywały czas, który lekarz zalecił na powrót do zdrowia, byli ubezpieczeni biorący udział w potańcówkach miejskich czy Podlaskiej Oktawie Kultur. Był również mężczyzna, który wykonując zawód mechanika samochodowego, naprawiał auto w swoim garażu - podała Katarzyna Krupicka.

Czytaj też: Mieszkaniec Podlasia szalał na zwolnieniu lekarskim. Inspektor ZUS nie miał litości. Ostrzeżenie dla wszystkich: nie rób tego na L4!

Z wypłatą za zwolnienie musiała pożegnać się także osoba pobierająca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, która brała udział w procesie rekrutacyjnym w celu podjęcia pracy po zakończonym zwolnieniu.

Co grozi za pracowanie lub imprezowanie na zwolnieniu lekarskim? ZUS wyjaśnia

ZUS przypomina, że podczas zwolnienia lekarskiego ubezpieczony niezdolny do pracy z powodu choroby może wykonywać jedynie zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jego stanem zdrowia, np. może udać się na wizytę do lekarza, do apteki bądź po codzienne zakupy żywnościowe, zwłaszcza jeśli mieszka sam. - Osoby, które wykonują pracę zarobkową w czasie zwolnienia lekarskiego lub wykorzystują ten czas w sposób niezgodny z przeznaczeniem, tracą prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Wówczas ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, żąda jego zwrotu. Natomiast podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że sprawdzana osoba jest już zdrowa, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji ubezpieczony zachowuje prawo do zasiłku chorobowego tylko do dnia badania - wyjaśnia rzecznik prasowa ZUS w woj. podlaskim.

Zużycie prądu. Te urządzenia zużywają w domu najwięcej energii elektrycznej. Zdjęcia: