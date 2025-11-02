Rosjanin zatrzymany na granicy. Chciał nielegalnie wjechać do Polski

Na stacji kolejowej w Trakiszkach, przy granicy polsko-litewskiej, podczas działań „Bezpieczna Granica”, suwalscy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej w Sejnach zatrzymali Rosjanina. Cudzoziemiec podróżował pociągiem międzynarodowym i chciał wjechać do naszego kraju bez dokumentów uprawniających go do tego. Jak wyglądała akcja służb i co grozi mężczyźnie?

Rosjanin próbował nielegalnie wjechać do Polski

Akcja "Bezpieczna Granica" w Trakiszkach. Rosjanin bez dokumentów

W czwartek, 30 października, w trakcie wykonywanych czynności przez funkcjonariuszy posterunku Straży Ochrony Kolei w Suwałkach i Placówki Straży Granicznej w Sejnach okazało się, że jeden z pasażerów pociągu międzynarodowego relacji Mockava – Kraków Główny, próbował dostać się na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów. Był nim obywatel Rosji.

Co dalej z Rosjaninem? Sprawą zajmuje się Straż Graniczna

W chwili kontroli obywatel Rosji nie posiadał dokumentów zezwalających na legalny pobyt na terenie naszego kraju, ani uprawniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Litewską.

Dalsze czynności w sprawie zatrzymanego Rosjanina prowadzi Placówka Straży Granicznej w Sejnach.

