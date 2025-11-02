Rosjanin zatrzymany na granicy. Chciał nielegalnie wjechać do Polski

Spis treści
Akcja "Bezpieczna Granica" w Trakiszkach. Rosjanin bez dokumentów
W czwartek, 30 października, w trakcie wykonywanych czynności przez funkcjonariuszy posterunku Straży Ochrony Kolei w Suwałkach i Placówki Straży Granicznej w Sejnach okazało się, że jeden z pasażerów pociągu międzynarodowego relacji Mockava – Kraków Główny, próbował dostać się na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów. Był nim obywatel Rosji.
Co dalej z Rosjaninem? Sprawą zajmuje się Straż Graniczna
W chwili kontroli obywatel Rosji nie posiadał dokumentów zezwalających na legalny pobyt na terenie naszego kraju, ani uprawniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Litewską.
Dalsze czynności w sprawie zatrzymanego Rosjanina prowadzi Placówka Straży Granicznej w Sejnach.