Rosjanin zatrzymany na granicy. Chciał nielegalnie wjechać do Polski

Akcja "Bezpieczna Granica" w Trakiszkach. Rosjanin bez dokumentów

W czwartek, 30 października, w trakcie wykonywanych czynności przez funkcjonariuszy posterunku Straży Ochrony Kolei w Suwałkach i Placówki Straży Granicznej w Sejnach okazało się, że jeden z pasażerów pociągu międzynarodowego relacji Mockava – Kraków Główny, próbował dostać się na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów. Był nim obywatel Rosji.

Co dalej z Rosjaninem? Sprawą zajmuje się Straż Graniczna

W chwili kontroli obywatel Rosji nie posiadał dokumentów zezwalających na legalny pobyt na terenie naszego kraju, ani uprawniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Litewską.

Dalsze czynności w sprawie zatrzymanego Rosjanina prowadzi Placówka Straży Granicznej w Sejnach.

Czy dostaniesz się do straży granicznej? Takie pytania mogą pojawić się w teście Pytanie 1 z 35 Co oznacza skrót PKW? Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wypadków Polska Kolej Wąskotorowa Następne pytanie