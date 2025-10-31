Wybrano najpiękniejsze imię dla psa. W Polsce aż 750 kobiet ma tak na imię

Wybór imienia dla psa to nie lada wyzwanie, zwłaszcza że każde imię niesie za sobą skojarzenia i uprzedzenia. Gdy człowiek nie wie, co wybrać, z pomocą może przyjść sztuczna inteligencja. Dlatego zapytaliśmy AI, jakie według niej jest najlepsze i najpiękniejsze imię dla psa. Wynik może być zaskakujący. Według algorytmów AI, najpiękniejszym imieniem dla psa jest... Luna. Zdaniem sztucznej inteligencji imię Luna jest: krótkie i miękkie fonetycznie, łatwe do rozpoznania przez psa, pozytywnie kojarzone przez ludzi, dobrze brzmiące w wielu językach. Co ciekawe, imię Luna nie jest popularne wyłącznie wśród właścicieli zwierząt. Według oficjalnych statystyk (dane.gov.pl), w Polsce są 753 kobiety o imieniu Luna. "Luna" to po łacinie księżyc, co dodatkowo nadaje imieniu delikatnego, tajemniczego znaczenia. Z perspektywy behawiorystów i trenerów psów, imię "Luna" ma dodatkową zaletę — jest fonetycznie łagodne, ale wyraźne.

Pies szybko rozpoznaje je w mowie, a właściciel może łatwo wypowiedzieć je w różnych tonach emocjonalnych — od zawołania po pieszczotę. Eksperci od komunikacji zwierząt podkreślają, że dwu- lub trzy-sylabowe imiona, kończące się samogłoską, są dla psów najłatwiejsze do zapamiętania. „Luna” idealnie wpisuje się w ten wzorzec.

Wśród ładnych imion dla psów AI wyróżniło jeszcze m.in. imiona takie jak Pixel, Nova, Rocky czy Milo — imiona krótkie, energiczne, dźwięczne.

