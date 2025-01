Kartki na prawosławne święta Bożego Narodzenia 2025. Aż 75 bezpłatnych grafik i obrazków do pobrania. Wyślij znajomym (7.01.2025)

W 2025 roku z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii będzie mogło skorzystać około 1250 mieszkańców Białegostoku. Miasto planuje wydać na ten cel 452 tys. złotych. Zapisy na zabiegi w pierwszym półroczu rozpoczną się 8 stycznia. Zabiegi rehabilitacyjne będą wykonywane w Poradni Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy gen. J. Bema 2 w Białymstoku. - Będą one przeznaczone dla osób, które wymagają powrotu do zdrowia po przebytych chorobach, urazach, wypadkach. Skorzystają z nich także pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi, niedowładem kończyn i schorzeniami reumatycznymi - informuje Departament Komunikacji Społecznej UM w Białymstoku.

Dla kogo bezpłatna rehabilitacja w Białymstoku?

Warunkiem przystąpienia do bezpłatnej rehabilitacji jest zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Białegostoku lub wskazanie Białegostoku jako miejsca płatności podatku dochodowego. - Z poprzednich lat wynieśliśmy doświadczenia, które utwierdzają nas w przekonaniu o konieczności organizowania mieszkańcom Białegostoku rehabilitacji finansowanej z innych źródeł niż NFZ. Dlatego w 2025 roku ponownie tworzymy potrzebującym białostoczanom odpowiednie warunki do leczenia i zapewniamy dostęp do fizjoterapii - podkreśliła zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Agnieszka Cybulko.

Zapisy na bezpłatną rehabilitację w Białymstoku

Jak informuje miasto, zapisy na zabiegi w pierwszym półroczu rozpoczną się 8 stycznia i będą realizowane wyłącznie telefonicznie, do wyczerpania limitu, pod następującymi numerami telefonów: 85 742 60 33, 791 448 519, 698 090 727. Decyduje kolejność zgłoszeń. Co ważne, każdy chętny będzie mógł zapisać siebie oraz jedną dodatkową osobę.