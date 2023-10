Trwa kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. W miniony weekend, w rejonie Białowieży, pogranicznicy byli świadkami bójki pomiędzy migrantami. Bijatyka toczyła się w rejonie stalowej zapory, po stronie białoruskiej. - Mężczyźni byli za zaporą techniczną wraz z grupą około 15 innych cudzoziemców. Jeden z nich został ugodzony ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, w okolice żeber, drugi otrzymał cios w głowę - informuje podlaski oddział straży granicznej.

Polscy funkcjonariusze przekazały cudzoziemcom materiały opatrunkowe. Wezwano również karetkę służb medycznych Wojska Polskiego. - W międzyczasie jednak do rannego w głowę cudzoziemca z terytorium Białorusi podeszła grupa osób, która zabrała go do lasu. Drugiego z poszkodowanych pozostawiono pod zaporą - informują pogranicznicy. Migranci, którzy towarzyszyli rannemu, przenieśli go w rejon bramki serwisowej. Mężczyzna był w ciężkim stanie. Irańczyk został zabrany do szpitala. Okazało się, że ma przebite płuco. W szpitalu przeszedł zabieg chirurgiczny. - Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Działania polskich służb uratowały mu życie. Agresywne zachowania migrantów na granicy polsko-białoruskiej nasilają się. Cudzoziemcy, uzbrojeni w niebezpieczne narzędzia, stanowią zagrożenie dla siebie i innych osób - czytamy w komunikacie wydanym przez Straż Graniczną.

