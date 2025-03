i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Białystok

Podziel 15 milionów zł

Białystok czeka na Twoje pomysły! Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Masz pomysł, jak zmienić Białystok na lepsze? Chcesz mieć realny wpływ na to, co dzieje się w Twoim mieście? Od dziś do 14 kwietnia możesz zgłosić swój projekt do 13. edycji budżetu obywatelskiego. W puli jest aż 15 mln zł! Nowością jest wyodrębniona kategoria "projekty szkolne" z budżetem 3 mln zł.