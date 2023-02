i Autor: KMP Białystok Białystok. Ogromny korek na ul. Popiełuszki. Kolizja 3 samochodów

Jedna osoba w szpitalu

Policjanci pracują na miejscu wypadku, do którego doszło we wtorek (7.02.23) na ul. Popiełuszki w Białymstoku. Zderzyły się tam trzy samochody. Jedna osoba trafiła do szpitala. Obecnie ruch w miejscu wypadku odbywa się jednym pasem.