Pęknięta szyna i wykolejony pociąg. Katastrofa z 1989 roku mogła zabić tysiące ludzi

katastrofa wydarzyła się w nocy z 8 na 9 marca 1989 roku w Białymstoku

wykoleił się pociąg towarowy przewożący chlor z ZSRR

w składzie znajdowało się 12 cystern z ciekłym chlorem po 50 ton każda

cztery cysterny wypadły z torów na ul. Poleskiej po pęknięciu szyny

zbiorniki nie zostały uszkodzone, dzięki czemu chlor nie wydostał się na zewnątrz

ewakuację mieszkańców rozpoczęto dopiero około godziny 11

ustawianie wykolejonych cystern trwało ponad 10 godzin

Noc, która mogła zakończyć się tragedią

Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 marca 1989 roku. Do Białegostoku wjechał wtedy pociąg towarowy jadący z ZSRR. W jego składzie znajdowało się między innymi 12 cystern z ciekłym chlorem. Każda z nich przewoziła około 50 ton tej substancji. Chlor jest gazem o żółtozielonym zabarwieniu i charakterystycznym duszącym zapachu. Jest około dwa i pół razy cięższy od powietrza i silnie trujący. Działa drażniąco na drogi oddechowe i błony śluzowe, może powodować obrzęk płuc, a przy wysokim stężeniu prowadzić do śmierci.

Pęknięta szyna i wykolejone cysterny

Katastrofa wydarzyła się na ulicy Poleskiej w Białymstoku. Przyczyną był pęknięty fragment szyny. W wyniku tego zdarzenia cztery cysterny z chlorem wypadły z torów i osunęły się na pobocze.

Kluczowe okazało się to, że wagony nie uderzyły w żadną przeszkodę, która mogłaby doprowadzić do rozszczelnienia zbiorników. Gdyby doszło do uszkodzenia cystern, trujący gaz mógłby wydostać się na zewnątrz i zagrozić mieszkańcom miasta.

Mieszkańcy długo nie wiedzieli o zagrożeniu

Przez kilka godzin białostoczanie nie mieli świadomości, że w mieście doszło do groźnej katastrofy. Dopiero około godziny 11 rozpoczęto ewakuację mieszkańców z rejonu zdarzenia. Akcja usuwania skutków wykolejenia była skomplikowana i trwała wiele godzin. Samo ustawianie cystern z powrotem na torach zajęło ponad 10 godzin.

Krzyż w miejscu katastrofy

Dla wielu mieszkańców Białegostoku fakt, że cysterny nie zostały uszkodzone, był niezwykłym szczęściem. Do dziś wiele osób wspomina tamte wydarzenia jako moment, w którym miasto uniknęło tragedii. W miejscu, gdzie doszło do wykolejenia pociągu, stoi krzyż z napisem: „Jezu, ufam Tobie”. Dla wielu białostoczan jest on symbolem ocalenia miasta.

Przenosimy się z Warszawy do Czarnobyla. Mija 35 lat od wybuchu w elektrowni jądrowej