Białystok rusza z sezonem. Poznaj atrakcje, które przygotowano dla turystów

Majówka otwiera sezon turystyczny

Symboliczny start sezonu zaplanowano na długi weekend majowy. W programie znalazły się popularne przejażdżki zabytkowym autobusem typu „ogórek”, które od lat przyciągają zarówno turystów, jak i mieszkańców.

Czerwony Jelcz, należący do Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, umożliwia zwiedzanie miasta z perspektywy jego wnętrza, przy jednoczesnym słuchaniu opowieści przewodnika o mijanych miejscach. Pierwsza wycieczka odbędzie się 2 maja, a od 6 czerwca do 5 września kursy będą realizowane regularnie w każdą sobotę.

„Polski Wersal” po raz pierwszy przez cały sezon

Jedną z najważniejszych atrakcji jest nowy szlak „Polski Wersal”, który funkcjonuje od jesieni 2025 roku. Obejmuje on teren XVIII-wiecznego pałacu Branickich wraz z ogrodami – jednego z najcenniejszych zabytków miasta.

To pierwszy pełny sezon działania tej trasy. Turyści mogą poznać kilkadziesiąt obiektów znajdujących się w obrębie kompleksu, takich jak rzeźby, pawilony czy altany. Łącznie opisano 60 elementów, które zostały sfotografowane i szczegółowo przedstawione w materiałach przygotowanych przez PTTK.

Na miejscu zamontowano tabliczki z kodami QR, które po zeskanowaniu pozwalają uzyskać dodatkowe informacje o danym obiekcie.

Zwiedzanie z przewodnikiem i historyczną oprawą

W majówkę, a następnie regularnie od czerwca w soboty, organizowane będą dwugodzinne spacery tematyczne „Odkryj Białystok z przewodnikiem”. Wycieczki odbywają się niezależnie od liczby uczestników – wystarczy nawet jedna osoba.

Nowością są także specjalne propozycje dla najmłodszych. Uczniowie szkół podstawowych mogą zwiedzać okolice pałacu Branickich w towarzystwie przewodników przebranych za hetmana Jana Klemensa Branickiego lub jego żonę Izabelę Branicką. Program uzupełniają gry i elementy edukacyjne.

Dodatkowe atrakcje w centrum miasta

W trakcie majówki będzie można bezpłatnie zwiedzać zabytkowy zegar znajdujący się w Bramie Wielkiej prowadzącej do pałacu Branickich.

Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszy się również szlak małych rzeźb WidziMisiów. Obecnie obejmuje on 24 figurki rozmieszczone w różnych częściach miasta. Na jego bazie przygotowano grę miejską, która zachęca do aktywnego odkrywania Białegostoku.

Turystyka slow i rosnące zainteresowanie miastem

Z danych PTTK wynika, że rocznie Centrum Informacji Turystycznej odwiedza od 17 do 20 tys. osób. W sezonie obsługiwanych jest kilkadziesiąt zorganizowanych wycieczek miesięcznie, a najwięcej turystów pojawia się w maju, czerwcu i we wrześniu.

Przewodnicy zwracają uwagę, że Białystok wpisuje się w trend turystyki slow – bez tłumów, w spokojnym tempie. Władze miasta podkreślają, że zależy im na tym, aby Białystok był świadomie wybierany jako kierunek krótkich wyjazdów typu city break.

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię