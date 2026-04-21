Napad na taksówkarza w Białymstoku. Grozili nożem i zniszczyli auto

napad na taksówkarza po kursie w Białymstoku

sprawcy ukradli pieniądze i grozili scyzorykiem

zniszczone lusterko i przednia szyba auta

straty przekroczyły 13 tys. zł

Do groźnego zdarzenia doszło w Białymstoku. Dwóch mężczyzn zaatakowało kierowcę taksówki po zakończonym kursie. Sprawcy nie tylko nie zapłacili za przejazd, ale także ukradli pieniądze, grozili ostrym narzędziem i zniszczyli pojazd. Obaj usłyszeli już zarzuty, a jeden z nich trafił do aresztu.

Awantura po kursie i kradzież pieniędzy

Pod koniec września do komendy zgłosił się taksówkarz, który poinformował, że został napadnięty przez dwóch pasażerów. Do zdarzenia doszło po dojechaniu pod wskazany adres.

Z relacji kierowcy wynikało, że:

mężczyźni odmówili zapłaty za kurs,

wszczęli awanturę,

zabrali jego portfel leżący między fotelami,

wyciągnęli z niego gotówkę i pusty portfel porzucili na siedzeniu.

Gdy kierowca próbował odzyskać pieniądze, jeden z napastników wyciągnął scyzoryk i zaczął mu grozić.

Zniszczyli samochód i uciekli

Agresorzy podejrzewali, że w aucie znajduje się kamera zamontowana w lusterku. Wyrwali je, a następnie uszkodzili przednią szybę pojazdu. Po wszystkim uciekli z miejsca zdarzenia.

Łączne straty – razem ze skradzioną gotówką – oszacowano na ponad 13 tysięcy złotych.

Policja ustaliła sprawców

Sprawą zajęli się kryminalni z Białegostoku, którzy ustalili tożsamość napastników.

pierwszy z nich to 34-letni mieszkaniec miasta,

drugi – 42-latek – przez ponad pół roku ukrywał się przed policją.

Starszy z mężczyzn został zatrzymany na ulicy Antoniukowskiej, gdy prowadził samochód. Badanie wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. W toku czynności policjanci ustalili, że 42-latek przez 6 lat znęcał się nad swoją żoną i córką. Miał m.in.:

wyzywać i poniżać członków rodziny,

szarpać i bić,

kopać,

grozić zabójstwem,

niszczyć rzeczy należące do córki.

Zarzuty i areszt

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej i uszkodzenia mienia. W przypadku 34-latka czyny te zostały zakwalifikowane jako popełnione w warunkach recydywy.

42-latek usłyszał łącznie pięć zarzutów:

kradzieży rozbójniczej,

uszkodzenia mienia,

gróźb,

dwóch zarzutów znęcania się.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię

