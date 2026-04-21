Nagła śmierć 36-letniego policjanta. Marcin Jóźwik odszedł na wieczną służbę

Marcin Jóźwik do Policji wstąpił trzy lata temu. Pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie, gdzie pracował w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. Był jednym z funkcjonariuszy odpowiedzialnych za codzienne interwencje i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Z przekazanych informacji wynika, że był osobą zaangażowaną i oddaną służbie. Wyróżniał się podejściem do ludzi i gotowością do niesienia pomocy. W komunikacie podlaskiej Policji znalazły się słowa oddające charakter zmarłego funkcjonariusza:

„Był zawsze otwarty na potrzeby innych, nigdy nie odmawiał pomocy. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie.”

Podkreślono również, że jego śmierć była nagła, a strata szczególnie dotknęła osoby, które miały okazję z nim pracować.

Wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim zmarłego złożył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski. Kondolencje przekazał w imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej Policji.