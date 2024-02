Denerwował "swoim bołbotaniem". Doszło do zbrodni

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz wyznał prawdę o ojcu. Ciekawe, co na to Gienek?

Do zbrodni doszło roku temu w domu 69-latka. Według aktu oskarżenia, mężczyzna zadał swojej ofierze wiele ciosów nożem kuchennym, w tym cztery w klatkę piersiową powodujące wykrwawienie się i zgon, ale wśród obrażeń są też rany cięte na twarzy, złamanie nosa i liczne potłuczenia.

Oskarżony jest ciężko chory, od zatrzymania przebywa w areszcie. Przed sądem do zbrodni nie przyznał się, mówił że nie zrozumiał zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

W śledztwie najpierw przyznał się i opisał wydarzenia z 19 marca 2023 roku, ale ostatecznie nie przyznał się, choć podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia i żałował tego, co się stało. Mówił, że ofiarę znał od szkoły podstawowej. Mężczyzna ten mieszkał na stałe w Białymstoku, ale przyjeżdżał na wieś do swego gospodarstwa, gdzie miał drewniany dom. Wtedy raz, dwa razy w roku odwiedzał 69-latka.

Tragicznego dnia koledzy spotkali się, pili alkohol, nie byli ze sobą skonfliktowani. Według wersji oskarżonego, znajomy wypił więcej i zaczął - jak to ujął - "prawić mamony, tzn. zaczął opowiadać głupoty". "Nie wiem o czym on gadał, ale mnie denerwował samym bołbotaniem" - wyjaśniał w śledztwie. Mówił wtedy, że to on został najpierw niespodziewanie uderzony pięścią w twarz i upadł na ziemię, potem miał paść drugi cios.

- Wpadłem w szał i chwyciłem za nóż, który leżał na stole w kuchni. Bardzo żałuję tego co się stało, gdybym był trzeźwy, nie zrobiłbym tego. Ja wpadłem w szał przy gadaniu jego głupot - wyjaśniał. Gdy ofiara upadła na podłogę, pobiegł po sąsiada, wezwane pogotowie potwierdziło zgon.

W śledztwie był poddawany obserwacji psychiatryczno-psychologicznej. Biegli stwierdzili, że w chwili popełnienia czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem. Poczytalność nie była jednak zniesiona całkowicie, dlatego też postępowanie nie zostało umorzone, a do sądu trafił akt oskarżenia.

W czwartek sąd przesłuchał biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii. - Oskarżony raz przyznawał się, raz nie przyznawał do czynu (...), w zależności od humoru - mówili lekarze. Zwracali uwagę, że badany przez nich mężczyzna ma zaburzenia osobowości, na które nałożyły się zmiany w układzie nerwowym wywołane uzależnieniem od alkoholu (miał też uraz głowy w przeszłości), nie ma zahamowań, bywa bardzo impulsywny i nie potrafi krytycznie oceniać swego zachowania.

Potworne zabójstwo pod Sieradzem. Wojciech C. udusił swoją matkę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.