Prokuratura Rejonowa Białystok–Południe skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu Kamilowi K.

Mężczyzna 9 kwietnia 2025 roku nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policją ulicami Białegostoku.

Pościg zakończył się w Grabówce, gdzie porzucił samochód i został zatrzymany.

Był pod wpływem amfetaminy i innej substancji psychoaktywnej.

Policjanci znaleźli przy nim substancję psychotropową.

14 maja 2025 roku w poradni szpitalnej groził lekarzowi ortopedzie „obcięciem ręki”.

Przyznał się do winy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Z ustaleń śledczych wynika, że 9 kwietnia 2025 roku Kamil K., kierując samochodem osobowym, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Zignorował sygnały dźwiękowe i świetlne, po czym rozpoczął ucieczkę ulicami Białegostoku. Policjanci podjęli pościg, który zakończył się w miejscowości Grabówka. Tam mężczyzna porzucił pojazd i został ujęty przez funkcjonariuszy. Badania wykazały, że 23-latek znajdował się pod wpływem amfetaminy oraz innej substancji psychoaktywnej. Dodatkowo przy mężczyźnie zabezpieczono substancję psychotropową.

Czytaj też: Nietrzeźwy 43-latek uciekał przed policją i staranował auto trojga nastolatków. Wszyscy zginęli!

W akcie oskarżenia znalazł się również wątek dotyczący zdarzenia z 14 maja 2025 roku. Tego dnia Kamil K. pojawił się na wizycie kontrolnej w jednej z białostockich poradni szpitalnych. W trakcie badania trzykrotnie groził lekarzowi ortopedzie obcięciem ręki.

Podejrzany przyznał się do wszystkich zarzucanych czynów. Jak poinformował Prokurator Rejonowy Białystok–Południe w Białymstoku Marek Winnicki, przestępstwa, o które oskarżono Kamila K., zagrożone są karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czytaj też: 10-letni Igor zginął pod kołami pijanego kierowcy. „Jego śmiech wciąż brzmi w naszych wspomnieniach”

Białystok. Kierowca suzuki uciekał przed policją, bo się... przestraszył Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.