Rolnicy. Podlasie. Jurek z Ciełuszek odsłania kulisy serialu. "Ja na początku nie chciałem"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-05 16:05

Choć dziś kamery to dla nich codzienność, bohaterowie „Rolnicy. Podlasie” wciąż dobrze pamiętają moment, gdy po raz pierwszy stanęli przed obiektywem. W najnowszym odcinku widzowie usłyszą wspomnienia Michała i Olka, Eweliny i Wojtka oraz Jurka z Ciełuszek – o stresie, zaskoczeniu i decyzjach, które odmieniły ich życie. Rolnicy opowiedzą o kulisach początków w programie, a ich refleksje pokażą, jak trudna bywała droga do swobody przed kamerą.

Rolnicy. Podlasie. Jurek z Ciełuszek odsłania kulisy serialu. Ja na początku nie chciałem

i

Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Michał i Olek wracają do dnia, gdy ekipa pojawiła się w ich gospodarstwie o świcie. Jak wspominają, nagrania trwały niemal bez przerwy, a sama obecność kamer była wtedy czymś zupełnie nowym. Z czasem jednak oswoili się z sytuacją, choć – jak mówią – nikt nie spodziewałby się telewizji wśród rolników na wsi. Z kolei Ewelina zdradza, że dla niej największym wyzwaniem okazały się tzw. „setki”. To właśnie moment, gdy trzeba mówić prosto do kamery, bez naturalnego kontekstu pracy, wywoływał u niej największy stres.

W zupełnie innych okolicznościach do programu trafił Jurek z Ciełuszek. Jak opowiada, reżyser namówił go na udział podczas krótkiej wizyty w miejscowości. - Przyjechał do naszej sołtysowej. Ja na początku nie chciałem, ale powiedział: jeden odcinek. No i mnie namówił - zdradził Jurek - Ja za stary dziad, żeby bać się kamery - dodaje. Choć początkowo nie był przekonany, zgodził się na jeden odcinek, a z czasem dołączyła także jego córka Agnieszka.  Jurek podkreśla, że sporadyczne nagrania – raz na miesiąc lub trochę rzadziej – w pełni mu odpowiadają. Premiera nowego odcinka serialu Rolnicy. Podlasie w niedzielę (7.12) o godzinie 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie to jeden z najpopularniejszych polskich seriali dokumentalnych. Produkcja pokazuje codzienne życie mieszkańców wsi, ich obowiązki, zmagania i autentyczne relacje rodzinne. Naturalność bohaterów oraz szczere podejście do pracy w gospodarstwie sprawiają, że widzowie mogą zajrzeć do świata, którego na co dzień nie widzą w telewizji. To właśnie ta prostota i prawdziwość uczyniły program jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie Gospodarstwo Jurka i Wiesi z Ciełuszek. Zobacz jak mieszkają
Serial Rolnicy. Podlasie. To już 250 odcinków!
47 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICY. PODLASIE