Prawomocny wyrok: 4,5 tys. zł grzywny i 1 tys. zł nawiązki dla byłego policjanta.

Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił apelacje i utrzymał wyrok pierwszej instancji.

Proces w całości niejawny – na wniosek pokrzywdzonej, występującej jako oskarżycielka posiłkowa.

Do zdarzenia doszło 8 marca 2023 r., podczas obchodów Dnia Kobiet w KWP Białystok.

Według ustaleń: naczelnik wydziału prewencji klepnął w pośladek cywilną pracownicę komendy.

Policjant został odwołany ze stanowiska; komendant uznał zachowanie za poniżające i naruszające godność.

W sierpniu 2023 r. funkcjonariusza zwolniono ze służby „z uwagi na ważny interes formacji”.

Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce; dowody oparto m.in. na monitoringu i zeznaniach świadków.

Sąd rejonowy uznał winę oskarżonego; wyrok został utrzymany w drugiej instancji i jest prawomocny.

Cały proces – zarówno przed sądem rejonowym, jak i w drugiej instancji – odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Wniosek o wyłączenie jawności złożyła pokrzywdzona, występująca jako oskarżycielka posiłkowa. Sąd uznał, że publiczne prowadzenie sprawy mogłoby naruszyć jej ważny interes prywatny. Niejawne pozostało również uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego.

Incydent podczas obchodów Dnia Kobiet

Do zdarzenia doszło 8 marca 2023 r. podczas oficjalnego spotkania z okazji Dnia Kobiet w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Według ustaleń śledczych oraz relacji świadków, ówczesny naczelnik wydziału prewencji miał uderzyć ręką w pośladek cywilną pracownicę jednostki. Po pojawieniu się informacji o incydencie komendant wojewódzki natychmiast odwołał policjanta ze stanowiska i wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Funkcjonariusz został przeniesiony tak, by nie mieć bieżącego kontaktu z pokrzywdzoną. Ostatecznie w sierpniu 2023 r. zwolniono go ze służby „z uwagi na ważny interes formacji”, a postępowanie dyscyplinarne umorzono jako bezprzedmiotowe. Decyzję tę podtrzymała Komenda Główna Policji.

Ustalenia śledztwa i proces

Sprawę prowadziła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Akt oskarżenia, którego treść została odczytana na jawnej części rozprawy, zarzucał policjantowi naruszenie nietykalności cielesnej pracownicy komendy oraz zachowanie świadczące o „rażącym lekceważeniu porządku prawnego”. Prokuratura wskazała, że przebieg zdarzenia został potwierdzony przez zeznania świadków – w tym funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – oraz zapis monitoringu z budynku komendy.

Sąd nie miał wątpliwości. Wyrok utrzymany

Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał mężczyznę za winnego i wymierzył mu 4 tys. zł grzywny oraz 1 tys. zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonej. Obrona oraz sam oskarżony złożyli apelacje, jednak sąd drugiej instancji w całości podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie. Wyrok jest prawomocny.