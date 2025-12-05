Wierszyki, rymowanki, życzenia na Mikołajki 2025. Wyślij w sobotę 6 grudnia

Mikołajki to jedno z najbardziej lubianych zimowych świąt. Obchodzone 6 grudnia, nawiązują do postaci św. Mikołaja z Miry, znanego z dobroci i pomocy potrzebującym. Współczesne Mikołajki stały się symbolem drobnych prezentów, czułych gestów i radości, szczególnie wśród najmłodszych. W wielu domach tego dnia dzieci znajdują upominki w butach lub pod poduszką, a dorośli chętnie obdarowują się symbolicznymi niespodziankami. To moment, który wprowadza w przedświąteczny nastrój i zachęca do okazywania sobie życzliwości. Mikołajki to również okazja, by przesłać bliskim krótkie życzenia i rymowane wierszyki. Poniżej zebraliśmy najciekawsze propozycje — od SMS-ów po dłuższe, nastrojowe teksty.
Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, niech Cię Mikołaj mocno uściśnie. I wielki worek prezentów w darze przyniesie, a radość rozbrzmiewa echem po lesie!
Mikołaja w kominie, prezentów po szyję, dwóch metrów choinki, cukierków trzy skrzynki!
Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek! Pędzą sanie z reniferem, Mikołaj jest czarodziejem. Wór prezentów z sobą ma, wszystko, co najlepsze, Tobie da!
Radości wielkiej jak worek Świętego Mikołaja i dnia pełnego niespodzianek.
Niech Mikołaj dziś zawita i same dobre chwile Ci zostawi.
Samych miłych prezentów i uśmiechu od samego rana do wieczora.
Ciepła, magii i iskry dobra na całe zimowe dni.
Aby ten grudniowy dzień przyniósł Ci to, czego najbardziej potrzebujesz.
Niech Mikołaj przyniesie Ci pełen worek szczęścia i poczęstuje piernikiem. Wesołych Mikołajek 2025! Dużo śniegu, smacznej kawy, i prezentów dla zabawy.
Rózgi w domu ani śladu, i zmartwienia niechaj zbledną. Wesołych Mikołajek!
Wierszyki i rymowanki na Mikołajki pochodzą ze strony wierszykolandia.pl