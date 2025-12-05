Wierszyki, rymowanki, życzenia na Mikołajki 2025. Wyślij w sobotę 6 grudnia

Mikołajki to jedno z najbardziej lubianych zimowych świąt. Obchodzone 6 grudnia, nawiązują do postaci św. Mikołaja z Miry, znanego z dobroci i pomocy potrzebującym. Współczesne Mikołajki stały się symbolem drobnych prezentów, czułych gestów i radości, szczególnie wśród najmłodszych. W wielu domach tego dnia dzieci znajdują upominki w butach lub pod poduszką, a dorośli chętnie obdarowują się symbolicznymi niespodziankami. To moment, który wprowadza w przedświąteczny nastrój i zachęca do okazywania sobie życzliwości. Mikołajki to również okazja, by przesłać bliskim krótkie życzenia i rymowane wierszyki. Poniżej zebraliśmy najciekawsze propozycje — od SMS-ów po dłuższe, nastrojowe teksty.

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, niech Cię Mikołaj mocno uściśnie. I wielki worek prezentów w darze przyniesie, a radość rozbrzmiewa echem po lesie!

Mikołaja w kominie, prezentów po szyję, dwóch metrów choinki, cukierków trzy skrzynki!

Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek! Pędzą sanie z reniferem, Mikołaj jest czarodziejem. Wór prezentów z sobą ma, wszystko, co najlepsze, Tobie da!

Radości wielkiej jak worek Świętego Mikołaja i dnia pełnego niespodzianek.

Niech Mikołaj dziś zawita i same dobre chwile Ci zostawi.

Samych miłych prezentów i uśmiechu od samego rana do wieczora.

Ciepła, magii i iskry dobra na całe zimowe dni.

Aby ten grudniowy dzień przyniósł Ci to, czego najbardziej potrzebujesz.

Niech Mikołaj przyniesie Ci pełen worek szczęścia i poczęstuje piernikiem. Wesołych Mikołajek 2025! Dużo śniegu, smacznej kawy, i prezentów dla zabawy.

Rózgi w domu ani śladu, i zmartwienia niechaj zbledną. Wesołych Mikołajek!

Wierszyki i rymowanki na Mikołajki pochodzą ze strony wierszykolandia.pl