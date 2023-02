Policjanci z Białegostoku w trakcie patrolu na osiedlu Antoniuk zauważyli mężczyznę leżącego przy samochodzie, w zatoce autobusowej. Stała przy nim grupa osób. - Po sprawdzeniu funkcji życiowych okazało się, że nie ma chwili do stracenia. Mundurowi natychmiast rozpoczęli resuscytację mężczyzny i prowadzili ją aż do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Po przywróceniu oddechu i krążenia mężczyzna został zabrany do szpitala - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Z relacji świadków wynikało, że 78-latek jechał samochodem, zatrzymał się w zatoce autobusowej, wysiadł i po kilku minutach upadł na ziemię. Mężczyzna wykazał się wyjątkowym rozsądkiem, bo gdyby stracił przytomność za kierownicą, rozpędzone auto mogłoby wjechać np. w przystanek autobusowy. Przebywający tam świadkowie ułożyli mężczyznę w pozycji bocznej i powiadomili operatora numeru alarmowego 112. W tym samym czasie na miejsce przyjechali policjanci z białostockiej drogówki.

