Zaginęła 14-letnia Wiktoria. Nadal wysyła SMS-y

Policjanci z Komisariatu Policji III w Białymstoku szukają 14-letniej Wiktorii Mucharzewskiej. Nastolatka w niedzielę 28 września tego roku około godziny 8:40 wyszła z domu i udała się na spotkanie ze swoim chłopakiem. Wiadomo, że nadal utrzymuje kontaktu z rodziną przez sms.

Zaginiona Wiktoria ma około 167 centymetrów wzrostu, jest otyłej budowy ciała, włosy czarne do ramion i zielone oczy. Ubrana była w czarne spodnie, czarną bluzę z kapturem, buty koloru białego, ma przy sobie czarną małą torbę. - Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 14-latki proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji - apeluje mł. asp. Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. W Białymstoku trwają poszukiwania 32-letniej Agnieszki. Kobieta 8 września wyszła z domu i do tej pory nie powróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Policja opublikowała jej zdjęcie i apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

