Studniówka II LO w Białymstoku. Taniec jak z bajki. Co za choreografia, co za wykonanie! Zachwyca się cała Polska

Białystok. 27-latka straciła ponad 300 tys. złotych. Popełniła koszmarny błąd. To nauczka dla każdego

Mateusz z Raczek przeżył wypadek samochodowy. Czeka go długotrwałą rehabilitacja. Mama 22-latka: "Z całego serca proszę o pomoc!"

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Polska, a inne państwa. Zdziwisz się! 10 pytań, 10 punktów do zdobycia

Polska vs. inne kraje

Ustalono, że na jednej z prywatnych posesji pod Białymstokiem jest rozlewany i magazynowany nielegalny alkohol. Podejrzenia służb sprawdziły się. - Podczas przeszukania posesji mundurowi zabezpieczyli pojemniki i butelki zawierające łącznie ponad 2600 l alkoholu bez polskich znaków akcyzy o mocy od 20 do 50 procent - informuje podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS. Z kolei w domu jednorodzinnym znaleziono kilkadziesiąt rodzajów aromatów i syropów wykorzystywanych do zabarwiania bimbru oraz etykiety, zakrętki i puste butelki przygotowane do konfekcjonowania alkoholu.

Przeszukano także 3 garaże znajdujące się w Białymstoku. Tam funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne 2500 l bimbru oraz aparaturę do produkcji nielegalnego alkoholu. Szacuje się, że gdyby zarekwirowany alkohol trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby blisko 172 tys. zł.

- Dwaj obecni na terenie skontrolowanej posesji mężczyźni usłyszeli zarzuty produkcji, rozlewania i przechowywania nielegalnego alkoholu. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności - kontynuuje oficer prasowy. - Przestrzegamy przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł - dodaje.

Podlaskie. Leśna bimbrownia rozbita. Szok, gdzie był ukryty alkohol Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.