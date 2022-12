W minioną sobotę (26.11) policjanci otrzymali informację o zwłokach mężczyzny w jednym z domów jednorodzinnych na osiedlu Jaroszówka. - Mundurowi pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili informację. W domu znaleźli ciało mężczyzny. Okazał się nim 41-letni białostoczanin - informuje oficer prasowy w Białymstoku. Policjanci od razu zaczęli podejrzewać, że to morderstwo. Już kilka godzin później zatrzymali 42-letniego białostoczanina. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu zabójstwa, do którego najprawdopodobniej doszło we czwartek - kontynuuje oficer prasowy. Zatrzymany mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. W Polsce za zabójstwo grozi dożywocie.

