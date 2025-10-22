Bielsk Podlaski. 16-latek uciekał oplem przed policją. W aucie miał dwóch kolegów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-22 7:54

Na drogach gminy Bielsk Podlaski doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem nieletniego kierowcy. 16-latek, który nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów, wsiadł za kierownicę opla i zabrał dwóch kolegów na przejażdżkę. Kiedy zauważył policyjny radiowóz, postanowił uciekać.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • 16-latek z gminy Bielsk Podlaski wsiadł za kierownicę opla i zabrał dwóch kolegów na przejażdżkę.
  • Na widok radiowozu nastolatek gwałtownie zawrócił i próbował uciec przed policją.
  • Funkcjonariusze z drogówki ruszyli w pościg lokalnymi drogami.
  • Po krótkim czasie auto zatrzymało się, a kierowca został zatrzymany.
  • Okazało się, że za kierownicą siedział 16-latek bez prawa jazdy.
  • W aucie znajdowało się też dwóch pasażerów w wieku 15 i 17 lat.
  • Badanie alkomatem wykazało niespełna 0,2 promila alkoholu w organizmie kierowcy.

Jak przekazała policja, do zdarzenia doszło późnym wieczorem. Funkcjonariusze z bielskiej drogówki zwrócili uwagę na opla, który na widok radiowozu nagle zawrócił i odjechał w przeciwnym kierunku. Policjanci postanowili sprawdzić auto, jednak kierowca zignorował sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg. Opel poruszał się z dużą prędkością lokalnymi drogami. Po krótkim czasie samochód zatrzymał się, a kierowca został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy.

W aucie trzech nastolatków

Jak się okazało, za kierownicą siedział 16-latek, który nie miał prawa jazdy. W pojeździe podróżowało też dwóch jego kolegów w wieku 15 i 17 lat. Badanie alkomatem wykazało, że nieletni kierowca był pod wpływem alkoholu – miał w organizmie niespełna 0,2 promila. Nastolatek przyznał policjantom, że wcześniej wypił piwo.

Po wykonaniu wszystkich czynności 16-latek, mieszkaniec gminy Bielsk Podlaski, został przekazany pod opiekę rodziców. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o jego dalszym losie. 

BIELSK PODLASKI