Do tego groźnego zdarzenia doszło we wtorek rano (14.02.2023) na ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim. Na przejściu dla pieszych została potrącona 16-latka. Dziewczyna trafiła do szpitala, a kierowca dacii stracił prawo jazdy. Moment wypadku nagrał kierowca auta, który zatrzymał się przed przejściem, aby przepuścić nastolatkę. Potrącona dziewczyna runęła na chodnik, po czym wstała i jakby nigdy nic ruszyła przed siebie. - Piesi to grupa użytkowników dróg, która jest szczególnie narażona na utratę zdrowia, a nawet życia podczas wypadków. Dlatego kierowcy zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinni wzmóc czujność, zachować szczególną ostrożność, a także zdjąć nogę z gazu - apelują policjanci z Bielska Podlaskiego, którzy "ustalają teraz zakres odpowiedzialności kierowcy" w tym zdarzeniu.

