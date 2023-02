Grób Krystianka utonął w białych kwiatach. "Śpij spokojnie". Chłopiec zginął w wypadku na DK 19

Trudno przejść obojętnie obok takiej tragedii. Na cmentarzu w Boćkach pochowano 3,5-letniego Krystiana, który zginął w tragicznym wypadku na DK 19. Pogrzeb chłopca odbył się w minioną środę (15.02.23). Widok grobu, który utonął w białych kwiatach, wyciska łzy z oczu. Na jednym z wieńców możemy przeczytać: "Kochanemu synkowi. Mama i tata".

Tragiczny wypadek na DK 19. Kierująca lexusem była pijana. Zginął jej 3,5-letni synek

Do tego tragicznego wypadku doszło 1 lutego na DK 19 na wysokości miejscowości Dziecinne. Z ustaleń policjantów wynika, że 42-latka kierująca lexusem z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzyła się z dwoma innymi pojazdami. Kobieta podróżowała wraz z 3,5-letnim synkiem, który zginął na miejscu. Poważnie ranny został kierowca osobówki, z którą czołowo zderzył się lexus. Okoliczności tragicznego wypadku na DK 19 wyjaśnia prokuratura. Śledczy zarzucają kobiecie, że spowodowała wypadek będąc pod wpływem alkoholu. - Zadzwonił do niej członek rodziny, umówili się na spotkanie i właśnie jechała z Bociek do Bielska Podlaskiego spotkać się z rodziną. Tłumaczyła, że czuła się dobrze, nie spodziewała się, że może stać się coś złego - powiedział dla TVP Białystok Adam Naumczuk z Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim. 42-latka wyjechała z Bociek wraz ze swoim synkiem. Trzy kilometry dalej doszło do tragedii.

W rozmowie z dziennikarką TVP Białystok prokurator Naumczuk przekazał, że kobieta przyznała się, że przed wyruszeniem z domu piła alkohol, ale nie potrafiła wyjaśnić dlaczego zjechała na przeciwległy pas ruchu. W wydychanym powietrzu miała blisko 2 promile alkoholu. TVP Białystok podało, że kobieta wypiła 4 piwa. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kobiecie do 12 lat więzienia, ale gorsza kara, niż utrata dziecka, z pewnością jej nie czeka.

