3,5-letni Krystianek nie żyje. Pijana mama pędziła 140 km/h. Doszło do tragedii

Niech ta tragiczna historia będzie przestrogą dla każdego, komu przyjdzie do głowy wsiąść za kierownicę auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Do tego potwornego wypadku doszło 1 lutego 2023 roku, na DK 19 między Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami. W okolicach miejscowości Dziecinne (woj. podlaskie) zderzyły się ze sobą 3 auta. Zginął 3,5-letni Krystian, który podóżował z matką. Jechali lexusem. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca lexusem z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzyła się z citroenem oraz chryslerem - informowali wówczas policjanci. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by uwolnić zakleszczonego w pojeździe kierowcę dostawczaka. Mężczyzna został ciężko ranny.

Kobieta została oskarżona o spowodowanie, w stanie nietrzeźwości, wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformował w środę szef Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.

Jak powiedział, z ustaleń śledztwa wynika, że kierująca lexusem w sposób umyślny naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym: wsiadła za kierownicę po pijanemu (miała we krwi ponad 2 promile alkoholu), jechała z nadmierną prędkością (biegły ocenił, że było to co najmniej 140 km/h) i doprowadziła do wypadku.

Oskarżonej, która przyznała się do zarzutów, grozi do 12 lat więzienia. W pierwszych trzech miesiącach śledztwa był wobec niej stosowany areszt tymczasowy. Termin rozpoznania sprawy nie został jeszcze wyznaczony. 3,5-letni Krystianek został pochowany na cmentarzu w Boćkach. Odwiedziliśmy grób niedługo po pogrzebie. Na jednym z wieńców mogliśmy przeczytać: "Kochanemu synkowi. Mama i tata".